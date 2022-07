Direttamente ai microfoni di 1 Football Club, l'ex portiere della Juve, Dino Zoff, ha rialsciato delle dichiarazioni sul mercato che stanno facendo i bianconeri, con gli obiettivi imposti per la prossima stagione.'Con Pogba mi sembra un’ottima mossa. Su Di Maria non lo so, è un grande calciatore della nazionale argentina, viene dal Psg, ma ha comunque una certa età. L’importante è che la Juve ritorni a competere per lo Scudetto nella prossima stagione'.