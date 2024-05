Landucci, il retroscena su Zoff

Landucci al Salone del Libro svela il retroscena su #Zoff: "È venuto a trovarci a Roma, ha parlato alla squadra"



"È stata un' emozione vederlo" pic.twitter.com/UMGgJRtuoy — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) May 9, 2024

"Avevo il mito di Zoff, l'ho visto settimana scorsa perché è venuto a Roma a trovarci, vedere un mito che parla...", questo il retroscena raccontato dache è intervenuto dal Salone del Libro, evento che si svolge a Torino. L'ex portiere della Juventus ha incontrato la squadra prima della partita contro la Roma,"Ha parlato più quella sera che in tutta la sua vita, era contento di stare con i ragazzi, ha fatto un bel discorso. Non tutti lo conoscevano perché è passato qualche anno ma per me è stata un'emozione. Era un altro calcio, sono cresciuto con quel calcio lì e un po' mi manca", ha detto Landucci sull'incontro avuto tra Zoff e la squadra.