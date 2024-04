Il noto ex portiere, storico, della Juventus Dinoha parlato ai microfoni di Leggo. Queste le sue parole riguardo gli obiettivi attuali della Vecchia Signora, dalla Coppa Italia all'accesso alla prossima Champions League:"La Coppa Italia è sicuramente importante, ma per la Juventus io penso che conti molto di più accedere alla prossima Champions League. E, se tutto fosse come sembra, anche la quinta classificata potrà giocare nell’Europa che conta, a questo punto direi che anche la Lazio può farcela".