L'ex portiere di Juve e nazionale Dino Zoff ha parlato a Radio Rai della situazione che si sta vivendo in Serie A: “Rimandare Juve Inter ha creato problemi a non finire, nei limiti del possibile bisognava fare una sosta per tutti se c'era da farla: così si falsa un po'. Non si sa, se si rimettesse tutto in regola tra qualche giorno è un conto, altrimenti se si andrà ancora avanti così per molto.... Lazio favorita? No, diciamo però che l'Inter e la Juve non so quante partite debbano fare e certo la Lazio si stanca di meno perché è uscita dalle coppe. Ma al di là di questo c'è un po' di scompiglio e di situazioni poco chiare”.