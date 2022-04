Dino Zoff è tornato a parlare dopo la vittoria della Juventus: "E' una partita di cartello con la coppa in palio, credo sia veramente il massimo. Quarto posto? Credo di sì, sarebbe brutto che non arrivasse a questo obiettivo nelle condizioni di classifica in cui è adesso. Deve tenere il passo giusto".



DEL PIERO - "Ritorno? Non so chi l'ha detto - dice a Tmw - comunque Del Piero è un ragazzo a modo. Certo, non lo paragono a Boniperti che ho conosciuto molto bene. Come lo vedrei? Bene, sa il fatto suo, è intelligente e può dare un buon contributo"