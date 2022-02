Le parole di Dino Zoff, intervistato dalla Gazzetta dello Sport:



"Se sono deluso dalla Juve? Con i rinforzi di gennaio il quarto posto diventa doveroso. E anche in Champions può fare molta strada. Cosa mi piace del campionato? La solidità dell’Inter e il percorso di Simone Inzaghi che ha creato nuovi equilibri in squadra nonostante le cessioni importanti. Attenzione però, da ora in poi contano tutti i particolari e con Milan e Napoli sarà una bella lotta".