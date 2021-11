Dino, leggenda della Juventus, ha parlato così a Tuttosport: «La Lazio e la Juve in campo formano già in sé una partita importante e interessante. Questo di Sarri è un dettaglio in più. Determinate dinamiche sono una costante nello sport, non solo nel calcio. Non è la prima volta che assistiamo a uno scenario del genere. In ogni caso, sì. Probabilmente potrebbe esserci una soddisfazione a lato in caso di vittoria».- «Giudizio pesante. Credo che si sia espresso così perché la Juve ha ormai alle spalle una lunga serie di vittorie e dunque un cambio di rotta radicale è inaccettabile nella mente di chi assiste. È difficile da comprendere e digerire. Il punto è che, però, arriva sempre il momento in cui anche gli altri cominciano a vincere. È inevitabile. In ogni caso, questa dirigenza ha tutte le carte in regola per riformarsi».- «Io non ho mai vissuto il peso di vincere nove scudetti di fila (sorride ironico)».- «Ritengo che se una persona può portare alla squadra esperienza, competenza e conoscenza, il suo ritorno non possa che fare del bene. In questo caso Allegri ha tutte queste caratteristiche. Se c’è un volto che può compiere questa missione è proprio lui».- «Non si tratta di saggezza, ma di decisioni. E in questo caso principalmente del giocatore. Con i campioni è così. Poi, diciamolo: non poteva fare tutto da solo. Gli hanno chiesto la luna e questo si aspettavano. Nessuno sbaglio concesso, ma anche lui, come noi, è una persona».