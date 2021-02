Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per commentare la vigilia del big match di Serie A tra Juventus e Napoli: "Tutte e due le squadre saranno motivate e vorranno vincere. La Juve per continuare la corsa allo scudetto e il Napoli per riprendersi dal momento negativo che sta attraversando. A far la differenza, in ogni momento, può essere Cristiano Ronaldo. Nella squadra id Gattuto non saprei, ci sono stati dei problemi dal punto di vista offensivo. Gli manca proprio un Ronaldo, uno che butti la palla dentro. Fino ad ora sono mancati tantissimo Mertens e Osimhen".