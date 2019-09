Dino Zoff ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, affrontando le previsioni per il match di sabato tra Juventus e Fiorentina da doppio ex (rispettivamente, giocatore e allenatore). Lo storico portiere bianconero ha parlato delle difficoltà che attendono la Juve, a Firenze, ma anche in campionato, con Napoli e Inter in agguato.



LE SUE PAROLE - "​La Juve, sabato, può trovare qualche difficoltà contro la Fiorentina. Inoltre Inter e Napoli gli metteranno i bastoni tra le ruote, è un loro dovere. Napoli? La partita che ha fatto a Torino non mi è piaciuta, troppo leggera a livello mentale. In genere non tifo, ma seguo con particolare attenzione le squadre in cui ho militato. Alla Fiorentina ho avuto una presenza breve ma proficua perché è arrivata la salvezza"