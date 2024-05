Tuttosport ha intervistato Dino, che ha detto la sua sul momento della: "La classifica resta positiva e il ritorno in Champions è a portata di mano dopo il pari dell’Olimpico", le sue parole. "A Roma i bianconeri mi sono piaciuti molto: hanno fatto una buona gara. In più si è rivisto un Chiesa fantastico, che resta il talento italiano più importante. Se sta bene, Federico fa la differenza e sposta tanto gli equilibri".- "Condivido. Si è rivisto un Chiesa fantastico. Non sono mai stato preoccupato: Federico è un grande giocatore e ha patito solo il post infortunio. È una buona notizia per la Juve e la Nazionale in vista dell’Europeo rivedere Chiesa a questi livelli. È sempre stato una pedina importante ovunque abbia giocato. Originariamente Chiesa era un’ala che agiva largo sulla fascia, da dove poteva accelerare e puntare l’uomo andando poi dentro il campo. In quel ruolo lo abbiamo visto al meglio. Adesso si sta adattando anche a fare l’attaccante. Stare bene fisicamente lo sta aiutando a fare cose importanti anche da seconda punta come l’altra sera a Roma".- "Sono una bella coppia. Punterei su di loro. Se Federico sta bene, fa la differenza. Ce ne sono pochi in giro del suo livello. Vlahovic un po’ in crisi? Gli attaccanti vivono questi momenti, nei quali fanno fatica a buttarla dentro. Quando succede, viene a mancare un po’ di fiducia, ma sulle qualità del serbo non si discute".- "Sta crescendo molto bene. In Italia adesso abbiamo un panorama di portieri molto interessanti, che stanno dando buoni risultati. Di Gregorio è diventato uno dei migliori in Serie A. Con ragazzi come lui oltre ai vari Donnarumma e Vicario la Nazionale è ben coperta. Le sue qualità principali? La reattività e la grande esplosività sono tra i suoi punti di forza. Mi sembra un portiere completo come testimonia il grande rendimento col Monza e perciò è pronto per il salto in una grande squadra".- "La Coppa Italia sarebbe un trofeo importante, anche se la finale non sarà semplice contro un’Atalanta che sta facendo grandi cose. Ci si aspetta sempre di vedere la Juve ai primissimi posti, ma in questo momento di transizione sarebbe un ottimo risultato. Se poi si aggiunge il ritorno in Champions sarebbe una stagione meritevole di un bel voto".- "L’ho visto sereno. Sta facendo il suo. Se raggiunge il terzo posto e in più vince la Coppa Italia ha fatto qualcosa di importante, al di sopra delle aspettative e dei valori della squadra".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.