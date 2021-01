Le parole di Dino Zoff, intervistato nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport:



SUPERCOPPA - "Quando si perde si fanno sempre processi. I trofei pesano e contano, danno gioia e allegria e nessuno vuole uscire dal campo battuto. Per quel che riguarda il risultato si vive nell'incertezza, l'ultima di campionato ha regalato giudizi inaspettati. Il Napoli dieci giorni fa non aveva giudizi lusinghieri ma nel medio termine qualcosa ha fatto vedere, come la Juve".



CICLO JUVE - "Non credo sia finito. Gli investimenti sono stati fatti in varie zone del campo e la Juve non si è risparmiata e ha speso tanto. A me pare che siamo già nel nuovo ciclo, e ci sono delle cose buone che si sono viste con Pirlo. Ha bisogno di tempo ma la Juve sa proteggere i suoi allenatori. Solo la Juve può sopportare questo carico di pressioni". NAPOLI - "Il Napoli ha consistenza e calciatori di talento. Insigne fa cose che incantano. Può diventare determinante"



SCUDETTO - "Credo che nulla sia deciso. Lo scudetto non è né assegnato né indirizzato. Se lo giocheranno in tante, tutte quelle attrezzate, Juve e Napoli comprese".