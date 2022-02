L'ex portiere storico della Juventus Dino Zoff festeggia oggi il suo ottantesimo compleanno e lo fa con un'intervista sui canali ufficiali della sua Vecchia Signora. Zoff è rimasto alla Juventus dal 1972 al 1983 collezionando 330 presenze. Nel suo palmares con Madama da giocatore sei Scudetti, due Coppa Italia ed una Coppa Uefa. Queste le parole della leggenda bianconera:



IL PORTIERE- "Portieri si nasce, ci si affina e si migliora sicuramente con il tempo. Ho iniziato per strada, nei campi, vivevo in paese. Ho iniziato da portiere al contrario di molti, mi hanno sempre richiesto i più grandi. Mi ritengo una vocazione die portieri. Da giovane non c'era la possibilità di vedere grandi campioni, la televisione ancora non c'era, si andava con le figurine ma non potevo ispirarmi a qualcuno in particolare".