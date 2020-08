Dino Zoff, ex portiere tra le altre di Juve e Napoli, parla a Radio Amore Campania del nono scudetto consecutivo vinto dai bianconeri: "Campionato vinto dalla Juventus è il campionato di Sarri? E' il campionato della Juventus, non dell'allenatore. Se lo avesse vinto il Sassuolo, allora si potrebbe dire il campionato di De Zerbi, ma così non è stato.Il Napoli col Barcellona non ha nulla da chiedere, non dico che se la può giocare tranquillamente, ma sicuramente potrà farlo senza alcuna pressione. Nel calcio si parte sempre da zero a zero, su questo non ci sono dubbi. Napoli? Ho sempre un legame molto forte con questa città".