A PianetaMilan, Dino Zoff ha parlato di Donnarumma: "Ormai sono mesi che se ne parla. Se preferisce andare al Psg è libero di farlo, se può farlo. Se pensa sia meglio per lui e che guadagni di più, lo faccia e buonanotte. Certo non credo che sotto l'aspetto tecnico ci sia molto differenza tra Psg e Milan. Non credo. Che sia un giovane che possa diventare molto importante, certamente, ma penso che in questo momento abbia bisogno di un po' di esperienza".