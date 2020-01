La Juventus ha sempre il mirino puntato su Gigio Donnarumma, portiere del presente e del futuro del calcio italiano. Il Milan vorrebbe tenerselo stretto ma c'è qualche problema per il rinnovo del contratto, a parlare della sua crescita tra i pali è un grande ex portiere della Juve ma non solo: Dino Zoff. Ecco le sue parole al Corriere della Sera: "E' più maturo, più adulto, più uomo, più forte, lo si vede dai dettagli, da come reagisce ai piccoli errori, anche quelli impercettibili. Ora, rispetto a due o tre anni fa, è diventato un portiere completo: fra i pali è sempre stato dotatissimo, ora però è diventato impeccabile anche nelle uscite, nella gestione dell’area, dei compagni, del reparto. Ora sì che è un campione".