Dino, storico portiere della Juventus, ha parlato a Tmw del momento bianconero e della lotta scudetto: "Con un allenamento giusto si può far bene in entrambe le competizioni. Con solo il campionato invece è un dovere assoluto far bene, ci sono più responsabilità su quel preciso obiettivo. Se non fai risultato, è pesante. La Juve ha tante colonne portanti, poi i contratti sono un problema della società, che farà il meglio possibile. Una squadra per vincere ha bisogno di tanti uomini forti, la Juve ha tanti giocatori buoni e non ne vedo solo uno che possa fare la differenza. Ma nel complesso, è di buona levatura".