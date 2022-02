L'ex portiere della Juventus Dino Zoff ha recentemente compiuto ottant'anni e per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Durante l'intervista si è scagliato contro il Var spiegando: "Snatura troppo il calcio, che è uno sport di contatto. Va bene per il fuorigioco, ma per il resto mi lascia perplesso soprattutto da noi, in Italia, dove si tende sempre troppo a esagerare, da una parte o dall’altra. E così rischia di diventare un altro sport".