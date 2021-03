L'ex Juve Dino Zoff ha parlato a Tuttosport alla vigilia della sfida con la Lazio: "Decisiva. Se devo descrivere questa sfida mi sembra il termine più adatto. Decisiva e anche delicata. Per entrambe. La Juve se vuol dare un senso alla propria rincorsa in campionato deve vincere. Ma anche la Lazio che deve riprendersi dopo la doppia sconfitta fra Champions e campionato e capire se può entrare nelle prime quattro".



RONALDO DIPENDENTE - «Non credo. I fuoriclasse sono sempre importanti. Ma questa settimana hanno ritrovato anche Morata. Parliamo comunque di una squadra fortissima». PIRLO - «Persona molto intelligente ed equilibrata. La squadra è stata ringiovanita e ha avuto anche diversi infortuni. Non è facile poi vincere il decimo scudetto consecutivo, anche se l’ambiente è abituato a vincere».



ADDIO SCUDETTO? - «Se non ci fosse l’Inter magari sarebbe un bel giocare, si potrebbe ancora sperare. Ma sicuramente il cammino si complicherebbe. Lì davanti c’è una squadra in salute, che ha grande equilibrio, allenata bene e che non ha nemmeno coppe da disputare».