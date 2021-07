Dino, ex portiere della Juve e della Nazionale, parla così a Il Messaggero: "Una vittoria sarebbe importante per il Paese, come fu quella del 1982. Il successo di Madrid riaccese l’Italia, riportò sorrisi, mi auguro davvero che possa valere lo stesso per la Nazionale di Mancini, che a Londra domenica ha la possibilità di fare un grande regalo agli italiani. Ce lo meriteremmo, tutti quanti, dopo l’anno e mezzo che abbiamo vissuto. Non dimentichiamo che noi abbiamo pagato il prezzo più alto al Covid.