Nell'ampia intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Juve Dino Zoff ha commentato anche l'interesse dei bianconeri per Vicario.'Più che stupito, sono contento di vedere i miglioramenti sotto tutti i punti di vista di questo ragazzo. In questa stagione si sta confermando. L’ho visto giocare molte volte e mi trasmette sempre l’impressione di essere un portiere completo. Sia chiara una cosa: completo, soprattutto alla sua età, non significa che non debba più migliorare. Sta dimostrando di avere tutte le caratteristiche per giocare ad alto livello, in una big. Mi farebbe piacere vedere un portiere friulano alla Juventus dopo di me'.