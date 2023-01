L'ex portiere della Juve Dino Zoff ha parlato ai microfoni de IlBiancoNero.com, dove ha commentato anche la possibilità di conquistare un posto in Champions.'E' chiaro che la situazione in classifica non è delle migliori, ma c'è ancora molto tempo. Le milanesi stanno avendo qualche difficoltà e c'è ancora tutto il girone di ritorno da giocare. La Juve può ancora sperare'.