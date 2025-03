Zoff certo: 'Thiago Motta deve essere libero di esprimersi come meglio crede'

Getty Images

L'ex portiere della Juventus Dinoha concesso un'intervista a Il Giornale. Queste le sue parole sulla Vecchia Signora e sul suo tecnico Thiago Motta:"Con l'Empoli è stata una brutta serata, i tifosi sono amareggiati ma siamo ancora in corsa in campionato. Dico così perché la Juventus è parte integrante della mia vita"."Un tecnico deve avere il diritto di esprimersi come meglio crede. Motta lo ha fatto con l'onestà intellettuale di chi non cerca scuse. E il calcio è bello perché imprevedibile, merito all'Empoli. Motta è un ottimo tecnico. Giovane. E anche lui deve fare esperienza".

"Avere pazienza e trovare all'interno le motivazioni per risollevarsi. Sono ottimista, la squadra è giovane e la qualità non manca: con più maturità in futuro rivedremo una Juve all'altezza della sua tradizione. E nel presente c'è da consolidare la qualificazione in Champions".