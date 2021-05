Le parole di Dino Zoff a Radio 24:



BUFFON - "Lo dirà lui se ha chiuso la carriera e se ha ancora voglia di andare avanti. Solo non mi piace l'espressione tolgo il disturbo, presuppone qualcosa di non chiaro. Non mi sembra sia una parola appropriata, non credo lui sia stato un disturbo".



MOMENTO JUVE - "Questa Juve non è che non fa paura a nessuno, si aspettano faccia paura a tutti, ma magari non fa paura a tanti. Dopo 9 anni le difficoltà aumentano. Se finisse in Champions sarebbe stagione positiva, non è positivo essere usciti così presto col Porto". CRISTIANO RONALDO - "È un di più che se rimane avrà tutte le opportunità di far quello che ha sempre fatto. Non credo la Juve sia molto da rifondare, gli acquisti son stati fatti, forse ci vuole ancora qualche cambio generazionale. Poi si ricomincia con o senza CR7, se c'è meglio".



JUVE PUNITA? - "Magari ci sarà una reprimenda, ma se perdiamo certe squadre, non ci sarà la SuperLega, ma perde comunque valore il campionato, non credo si arriverà a tanto".



DONNARUMMA - "Fossi in lui non mi preoccuperei affatto, ho 22 anni, tutta la carriera davanti, non mi creerei nessun problema, starei tranquillo senza questi battage dei procuratori che mi sembrano quasi un fuori luogo".​