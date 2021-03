Dino Zoff, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della questione Buffon e di un possibile secondo addio alla Juventus per andare in un club che gli conceda maggior minutaggio: "Giocare è bello, se ancora se la sente è giusto che prosegua. Se sta bene fisicamente. Alla Juventus o anche da un’altra parte, se vorrà giocare titolare. Non credo gli mancheranno le occasioni e le offerte di altri club. Se ha voglia vada avanti, perché giocare è molto piacevole. Certo,

dieci partite non sono tante in una stagione, ma quando è sceso in campo ha dimostrato di cosa è capace. Per questo credo che non abbia grandi problemi a trovare un altro club in Italia o in Europa".