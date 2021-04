Tra le voci che si sono levate dal mondo del calcio riguardo al progetto SuperLega c'è anche quella del mitico ex portiere della Juventus e della Nazionale azzurra Dino Zoff. Ecco cos'ha affermato Zoff a La Stampa: "Come per ogni novità, bisogna analizzare il nuovo contesto con calma e senza giudizi affrettati. L'aspetto fondamentale sarà quello di conservare il ruolo centrale dei campionati nazionali: non andrà svilito. Disaffezione? I tifosi si abituano, basta un po' di tempo! L'importante, qualora la svolta dovesse tradursi concretamente, sarà trovare il giusto equilibrio tra la nuova coppa e le giornate di campionato: i club non devono essere messi nelle condizioni di fare scelte decise con molto anticipo. È comunque una sorpresa, non c'è che dire. Mi chiedo come mai nessuno ne abbia scritto o parlato in maniera dettagliata prima".