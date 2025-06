AFP/Getty Images

Zoff al CorSport: 'Troppa confusione con Thiago Motta'

2 ore fa



Le parole di Dino Zoff al Corriere dello Sport:



"Avevo rivisto una certa solidità, una scorza dura da Juve. Tudor mi piace, è entrato in corsa e ha aggiustato quello che doveva aggiustare. Ho sentito dire che cercavano altri allenatori, non ne comprendevo il motivo. Gli avevano chiesto di arrivare quarto e lui ci è arrivato, la squadra rema dalla sua parte, i tifosi gli vogliono bene. Fanno bene a tenerlo.



Motta? Regnava un po’ di confusione. Quando l’allenatore cambia così tanto la formazione c’è qualcosa che non va. Di Gregorio? Di Gregorio hanno fatto di tutto per prenderlo. Ora sta uscendo fuori in modo importante, se lo merita".