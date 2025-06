Zoff al CorSport: 'Obiettivo 4° posto per la Juventus? Mi vengono i brividi'

AFP/Getty Images

Nel corso di un'intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport,ha detto la sua sul momento della Juventus : "Avevo rivisto una certa solidità, una scorza dura da Vecchia Signora. L'ultima con il City però non è stata molto incoraggiante. Tudor mi piace, è entrato in corsa e ha aggiustato quello che doveva aggiustare. Ho sentito dire che cercavano altri allenatori, non ne comprendevo il motivo. Gli avevano chiesto di arrivare quarto e lui ci è arrivato, la squadra rema dalla sua parte, i tifosi gli vogliono bene. Fanno bene a tenerlo".

Quarto posto Juve, le parole di Zoff

E sul fatto che la Juve possa di nuovo avere ambizione: "Deve averne. Quando sento parlare di obiettivo quarto posto mi vengono i brividi. Fa strano, capisco che sono stati anni duri, però non si può snaturare il DNA di un club. E quello della Juve parla di vittorie, qui non si gioca per partecipare".