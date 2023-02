Dopo i successi contro Lazio e Salernitana, la Juve cerca la sua terza vittoria consecutiva nel match in programma domenica contro la Fiorentina. Bisogna continuare su questa linea, sia per ottenere preziosissimi punti che potranno rivelarsi decisivi, ma anche e soprattutto per confermare ulteriormente che la reazione postiva della squadra è evidente. Ad analizzare quanto sta accadendo è sato anche l'ex portiere bianconero Dino, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Credo che abbia reagito bene e su questo non c'erano molti dubbi.Questo si sta verificando, ora bisogna solo continuare così'.'Deve ripartire dalla gara di Salerno e continuare così.'.'L'importante è che dia un contributo da centrocampista di valore. E' stato acquistato per questo e ora deve continuare a dimostrare quello che sta facendo'.'Sicuramente è molto difficile. Ci sono delle squadre che sono molto forti e'.'Bisogna sempre vedere cosa è chiamato a fare uno. Maldini non è solo un immagine, è direttamente coinvolto nella questione. Devi capire la società che tipo di personaggio vuole'.