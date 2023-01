Domenica alle 15 la Juventus scenderà in campo nella sfida casalinga contro il Monza, dove bisognerà a tutti i costi trovare 3 punti che, sono fondamentali per la risalita della Vecchia Signora, la quale crede ancora in un posto in Champions. Anche l'ex portiere Dinoha analizzato il momento dei bianconeri e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate in'Non mi sento di commentare dinamiche che non conosco. L'unica cosa che mi viene da dire è che per forza di cose'.'E' chiaro che la situazione in classifica non è delle migliori, ma c'è ancora molto tempo. Le milanesi stanno avendo qualche difficoltà e c'è ancora tutto il girone di ritorno da giocare.'.'L'assenza di Chiesa ha pesato tantissimo nei mesi precedenti e. Le sue qualità e la sua tenacia sono componenti che possono fare la differenza in qualsiasi momento'.'Le 5 reti prese a Napoli non solo hanno interrotto l'incantesimo, ma al tempo stesso hanno gettato ulteriori ombre, forse nell'unico punto in cui la Juve si sentiva sicura. Ma non serve allarmarsi, bisogna solo ricompattarsi ed essere uniti'.'Stesso discorso per la Juve in Champions. Manca ancora molto, ma il vantaggio accumulato è notevole e in questo momento possono perderlo solo loro'.