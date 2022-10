Ricomincia il campionato con gli anticipi di oggi, mentre la Juventus sarà impegnata domani sera nella sfida dell'Allianz Stadium contro il Bologna del nuovo allenatore Thiago Motta. Ad analizzare la sfida tra bianconeri e rossoblù è stato l'ex portiere della Vecchia Signora Dino, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni inai microfoni deConsiderando il momento non sarà semplice ma la Juve deve vincere. Il tempo per fare punti c'è ancora ma è'.'Ci devono essere i giusti presupposti e la voglia di lavorare per vincere. Non esistono particolari medicine o particolari cure, bisogna porsi degli obiettivi e raggiungerli'.'Non saprei dire perchè hanno fatto benissimo entrambi. Perin ha iniziato alla grande questa stagione, mentre il polacco è sempre stato brillante. Bisogna capire che tipo di considerazioni vorrà fare Allegri ma'.'Certamente. Quando rientreranno si potranno fare nuovi calcoli e i risultati parleranno chiaro. Sono due giocatori di alto livello e'.. Mandzukic difendeva meglio sulla fascia, ma la cattiveria agonistica e la voglia di fare gol è la stessa'.'Se si è arrivati a questa scelta significa che la società ha fatto le sue considerazioni. Non credo comunque, ci sono altri giocatori e'.