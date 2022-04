6







di Fabio Marzano

Grazie alla vittoria conquistata ieri sul campo del Sassuolo, ora la Juve vede praticamente ad un passo la qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Sulla stagione dei bianconeri è intervenuto anche Dino Zoff, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com.



Con la vittoria di ieri e i passi falsi di Fiorentina e Roma, crede che la Juve abbia la qualificazione in pugno?



'Tranquilla non lo so, però certamente credo che sia il minimo che possa fare. Non credo che abbia a centrare la qualificazione a questo punto'.



Per lo Scudetto vede ancora il Napoli o pensa sia una sfida a due tra le milanesi?



'Il Napoli dopo queste sconfitte credo sia stato tagliato fuori. Milan ed Inter se la giocheranno fino alla fine e non penso che i partenopei abbiano delle possibilità di rientrare in corsa'.



Crede che con la presenza di Chiesa la Juve avrebbe potuto puntare a qualcosa in più in questa stagione? 'Non credo. Non darei la colpa agli infortuni, aveva cominciato male e può succedere dopo molti anni che si vince. Bisogna cambiare qualcosa e le difficoltà sono state quelle e non per gli infortuni. Con una rosa come quella della Juve non ci sono alibi'.



La Juve ne risentirà della perdita di Dybala?



'Certamente Dybala è uno che ti alza il livello della squadra. Non so se ci sarà o meno, questo lo saprà la Juve e loro faranno quello che è meglio per la società'.



Nel caso in cui dovesse arrivare Di Maria pensa che la Juve possa fare il salto di qualità?



'Che Di Maria sia un ottimo giocatore è risaputo, ma non è Ronaldo. Può dare un grande contributo, anche se non so se i ruoli siano gli stessi. Parliamo di un giocatore di valore ma non so quanto possa aiutare'.