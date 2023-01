Manca sempre meno al fischio di inizio della super sfida di campionato tra il Napoli e la Juve, in una gara che sarà fondamentale per le sorti della lotta scudetto. Ad analizzare il big match del Maradona è stato anche il doppio ex, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Sarò una gara combattuta sotto ogni punto di vista. Il Napoli fino a questo momento non ha fatto vedere sbavature, mentre la Juve viene da un momento importante in cui ha solo vinto. Sarà una gara di caratura elevata, certo è che'.'No,. C'è sempre tempo e credo si possano fare delle rimonte straordinarie, non sarà certamente decisiva al 100% ma darà un certo scossone'.'Sicuramente i rientri di giocatori come Pogba e Vlahovic possono dare un apporto maggiore e avere il loro corso su tutta la squadra. Al momento ha recuperato'.'La sua assenza è pesante perchè è un giocatore di spessore e con grande rilievo, ma'.'Ad oggi ti direi che è ancora lunga e ci sono almeno 4 squadre che se lo contendono. Come dicevo prima, se il Napoli dovesse battere la Juve, allora potrebbe prendere una piega ben precisa. Il Milan ha avuto un momento di difficoltà ma sono sicuro che dirà la sua fino all'ultimo e non taglierei l'Inter fuori dai giochi'.