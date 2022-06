Il mercato della Juve sembra finalmente essere entrato nel vivo e ora, si attendono solo gli annunci ufficiali di Angel Di Maria e di Paul Pogba. I nomi finiti nella lista dei desideri di Madama però non si fermano solo ai due parametri zero, perché ci sarebbero molte altre operazioni che potrebbero essere definite nelle prossime settimane. Ad analizzare la nuova Juve che sta nascendo è stato anche l’ex portiere Dino Zoff, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com.



Pensi che Di Maria e Pogba siano i colpi adatti per fare il salto di qualità?



'La Juve deve assolutamente rientrare nel giro delle squadre che lottano per vincere, non può permettersi di arrivare un'altra volta quarta. Di Maria è un giocatore che sta facendo bene e lo si è visto anche con la nazionale, però vediamo come giocherà'.



Allegri è l'allenatore giusto per tornare a vincere?



'Secondo me si. Già quest'anno non è stato facile arrivare a qualificarsi alla prossima Champions League e gli vanno riconosciuti i meriti. Spero che possa tornare a vincere sin da subito'.



Fossi alla Juve proveresti a prendere Donnarumma?



'Lui è voluto andare a Parigi e io credo che sia felice li. Il Psg è una squadra di vertice sia in Francia che in Europa, non vedo perchè non si debba trovare bene e non penso che si continui con la concorrenza con Navas'.



Pensi sia possibile vedere Ronaldo alla Roma?



'Non saprei. Ho letto delle notizie a riguardo ma non ne ho la più pallida idea'.



Gatti può essere l'erede di Chiellini?



'Mi sembra un ottimo giocatore ma bisognerà vederlo nel tempo. Non si può valutare un giocatore da una partita in nazionale di fine stagione, non significa quasi nulla. Le premesse ci sono tutte ma giudicherà il tempo'.