La Juventus torna sconfitta dalla trasferta di Parigi, ma con qualche certezza in più rispetto al volo di andata. Nonostante il 2-1 maturato in favore dei francesi infatti, i bianconeri hanno dato dimostrazione di potersela giocare contro chiunque e forse, se dall'altra parte non ci fossero stati due tenori dal calibro di Neymar e Mbappè, la gara avrebbe potuto assumere un altro epilogo. Ad analizzare quanto accaduto al Parco dei Principi è stato anche l'ex portiere della Vecchia Signora Dino, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Direi che è stata una buona partita. Hanno cominciato con qualche difficoltà ma poi'.'Questo non si sa. Diciamo che è stata messa in condizioni negative all'inizio, poi è venuta fuori e ha fatto bene'.'Credo che ci siano ancora dei margini di distacco.'.'Ieri ha fatto bene e'.'Non so che visioni ha la società ma sono due ottimi portieri.'.Vedo le solite 4 squadre. E' un campionato anomalo, in due tronconi e con i Mondiali di mezzo. Le squadre cederanno i loro calciatori alle Nazionali e credo che sia difficile fare un pronostico ora'.