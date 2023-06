Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex portiere della Juve Dino Zoff ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla dirigenza bianconera.'No, ma semplicemente perché io avevo un rapporto stretto con Gianni Agnelli, che con Elkann non ho per ovvie ragioni. Con l’Avvocato parlavamo tanto di calcio. Mi chiedeva degli stranieri, voleva informarsi costantemente. Oggi un legame così forte fra un presidente e un giocatore sarebbe impensabile. Persino con l’allenatore oggi il patron non ha più un contatto diretto, o almeno solo in pochi frangenti'.