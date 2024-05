L'ex portiere della Juventus Dinoè intervenuto ai microfoni di Tuttosport per commentare la Vecchia Signora, in particolare nelle ultime apparizioni in questa corsa per la prossima Champions League. Queste le sue parole:"La classifica resta positiva e il ritorno in Champions è a portata di mano dopo il pari dell’Olimpico. A Roma i bianconeri mi sono piaciuti molto: hanno fatto una buona gara. In più si è rivisto un Chiesa fantastico, che resta il talento italiano più importante. Se sta bene, Federico fa la differenza e sposta tanto gli equilibri".