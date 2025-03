Zoe Saldana vince l'Oscar: è tifosa della Juventus! E il marito Marco è stato produttore di 'Bianconeri'

AFP via Getty Images

La Juventus agli Oscar

Lo scorso fine settimana,ha ottenuto un altro riconoscimento per il suo straordinario lavoro in Emilia Pérez. Dopo aver vinto il suo primo Golden Globe a gennaio per la sua interpretazione di Rita Mora nel film di Jacques Audiard, e aver ricevuto il Critic Choice Awards come miglior attrice non protagonista, l’attrice statunitense di origine dominicana è ora in lizza per l'Oscar. Un periodo di successi professionali che coincide con il pieno sostegno della sua famiglia, in particolare di suo marito, Marco Perego Saldaña.Marco, originario di Salò, in Lombardia, ha sempre avuto una passione per il calcio, ma un infortunio lo ha indirizzato verso l'arte., allo Stadium o a eventi legati al club bianconero.Non solo una passione familiare, ma una vera e propria connessione che li lega anche a livello emotivo, come testimoniano i numerosi momenti condivisi nelle tribune dello stadio e le dichiarazioni d'amore per il club.Zoe non ha mai nascosto la sua ammirazione per il sostegno incondizionato che Marco offre alla sua squadra, ma anche per l'importanza che il calcio ha avuto nella loro vita insieme. Il tifo bianconero è un altro legame che rafforza la loro unione, consolidandosi come parte integrante della loro routine familiare.