Getty Images

'Zirzkee? Non è abbastanza bravo', il duro commento dell'ex calciatore

7 minuti fa



Gary Neville grandissimo ex è intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK ha criticato l’attuale rosa di Ruben Amorim al Manchester United. Questo il commento su Zirkzee accostato alla Vecchia Signora:



ZIRKZEE- "Hanno bisogno di cinque nuovi giocatori immediatamente, prima ancora di pensare al resto. I tre attaccanti (Hojlund, Zirkzee, Garnacho, ndr) e i due terzini (Dalot e Dorgu, ndr) non sono abbastanza bravi. Hanno bisogno di cinque giocatori. Devono fornire a Ruben Amorim cinque giocatori abbastanza bravi per questo sistema (3-4-2-1, ndr), affinché possano giocare come vuole lui".