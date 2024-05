Lasta corteggiando Joshuadel Bologna da tempo, i bianconeri tuttavia non sarebbero i soli a corteggiare il giocatore che in questa stagione si sta particolarmente mettendo in mostra in Serie A. Tra le pretendenti sembrerebbe esserci anche l'Inter di Simone Inzaghi. Javiera Radio Serie A ha detto la sua a riguardo. Le sue parole:"Zirkzee è un grandissimo campione. Parliamo di un giocatore giovane, talentuoso, intelligente, fisicamente molto forte. Uno così servirebbe a qualsiasi grande squadra che punta a traguardi importanti. Se si presenta un’opportunità importante, magari un pensierino ce lo possiamo fare".