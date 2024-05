Joshua Zirkzee non parteciperà all'europeo con l'Olanda. L'attaccante del Bologna è stato escluso dalle convocazioni. Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha commentato in conferenza stampa la scelta di non chiamare Zirkzee. "Se fosse stato in forma, avrebbe avuto una chance", le parole dell'ex tecnico del Barcellona. L'esclusione del giocatore quindi non è dovuta a motivazioni tecniche ma è legata ai problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nel finale della stagione. Sarà comunque un'estate importante per Zirkzee che potrebbe lasciare il Bologna per 40 milioni di euro, ovvero la clausola presente nel contratto dell'olandese. Tra le squadre interessate c'è la Juventus oltre al Milan.