Zironelli è pronto a lasciare la Juventus. Stando a quanto riportato da Trivenetogoal, il tecnico dell'Under 23 potrebbe intraprendere una nuova fase della sua carriera alla ripresa della prossima annata di Serie C. L'allenatore sarebbe difatti pronto a sedersi sulla panchina del Vicenza: Magalini, direttore sportivo del club biancorosso, ha in grande considerazione il tecnico. Insieme hanno guidato il Mestre, squadra che Zironelli ha portato 'in gloria' dal 2016 al 2018, quando lasciò il club per approdare al Bari poi fallito. Da lì arrivò la Juve, per un'avventura che è stata fatta di alti e bassi. E che è destinata, a quanto pare, a non proseguire.