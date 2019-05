Praticamente a un passo dall'esonero, l'allenatore della Juventus Under 23, Mauro Zironelli, in questo momento si ritrova ben corteggiato da squadre di Serie B e Serie C. Sull'ex Mestre ci sono Chievo, Padova, Vicenza e Cesena. E per la squadra giovanile bianconera? Avanza l'ipotesi Pirlo. L'ex centrocampista bianconero è infatti ancora tesserato con la squadra juventina: questo gli ha permesso di frequentare il corso da tecnico nel centro federale di Coverciano. Anche per questo si pensa possa succedere a Mauro Zironelli come principale tecnico della seconda squadra a strisce bianche e nere. Un ritorno che farebbe felice tanti tifosi.