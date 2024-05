Zirkzee-Vlahovic: come giocherebbe la coppia alla Juventus

Joshuasembra davvero essere un'idea concreta per la, che però dovrà fare i conti con una concorrenza notevole tanto dall'Italia quanto dall'estero nel corso di un'eventuale trattativa estiva. I tifosi bianconeri, comunque, guardano già avanti - sognando - e cercano risposte a una domanda potenzialmente decisiva: come giocherebbe l'olandese insieme a Dusan? Secondo La Gazzetta dello Sport, nel totale restyling dell'attacco, Zirkzee verrebbe proposto da sotto punta alle spalle del serbo: soluzione ideale per un, più che per un tridente puro.Puntare su questa coppia significherebbe quindi garantirsi, sulla carta, non meno di 30 gol in una stagione, nella peggiore delle ipotesi. Entrambi dovrebbero ovviamente badare agli equilibri tattici curando anche la fase di non possesso, ma la Juventus con loro avrebbe modo di affacciarsi con ambizione non solo al contesto italiano ma anche alle partite di livello internazionale. Senza contare, inoltre, che in quest'ultima stagione al Bologna Zirkzee è stato spesso utilizzato dacome finalizzatore della manovra, in un ruolo che in bianconero gli consentirebbe anche di essere complementare allo stesso Vlahovic, sostituendolo in caso di necessità. Tutti discorsi, chiaramente, che dovrebbero poi essere verificati "sul campo", ma la possibilità di costruire una coppia da urlo c'è, eccome.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.