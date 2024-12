Joshua Zirkzee è stato accostato alla Juventus per la sessione di mercato di gennaio dopo un avvio di stagione difficile con il Manchester United. Tuttavia nell'ultima sfida di Premier League contro l'Everton vinta dai Red Devils per 4-0 l'olandese è rimasto in campo per l'intera gara. Al termine il tecnico Amorim ha parlato di Zirkzee. Queste le sue parole:"È un talento, abbiamo bisogno delle sue caratteristiche per giocare così".