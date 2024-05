Joshuae Dusan: un cocktail giovane ed esplosivo. La mossa della Juventus non è soltanto una folle idea, ma un progetto intrigante in vista dell'estate. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è immerso nella corsa per l'attaccante del Bologna, un giocatore per il quale il Bayern Monaco ha un diritto di recompra (valutato intorno ai 40 milioni di euro) e una percentuale sulla futura rivendita (circa il 40%). Negli ultimi tempi, la Juventus ha guadagnato terreno nei desideri del talentuoso attaccante olandese, ventiduenne, attraverso una serie di contatti. Il primo risultato di questo interesse, seppur ancora parziale, è che la Vecchia Signora si trova ora in pole position nei pensieri di Zirkzee e del suo entourage.Al momento, sembra che la Juventus sia la squadra italiana meglio posizionata nella corsa per il giocatore. Secondo quanto trapela dalle trattative, i bianconeri sono segnalati come i favoriti rispetto al Milan, anche se sono costantemente tallonati dall'Arsenal. Ne scrive Gazzetta.