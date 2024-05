Il Milan ha individuato in Joshual’obiettivo primario della prossima campagna acquisti, e ormai non ci sono più dubbi in merito. Moncada, Ibrahimovic e D’Ottavio stanno lavorando da settimane per assicurarsi il forte attaccante olandese del Bologna, che emerge come l’unico tra gli obiettivi che non necessita del parere del nuovo allenatore. La scelta di puntare su Zirkzee sembra unanime, poiché il suo talento mette d’accordo tutti, sempre.Il giovane attaccante olandese, con il suo talento e il suo potenziale, sembra essere il giocatore ideale per rinforzare il reparto offensivo del Milan. La sua versatilità e la sua capacità di segnare gol lo rendono un obiettivo ambito per diversi club, ma il Milan sembra determinato a fare di tutto per assicurarsi le sue prestazioni.