Il Milan non sarà restio sul mercato, lo assicura. I rossoneri si preparano ad affrontare la Roma a San Siro nell'andata dei quarti di finale della UEFA Europa League, un confronto cruciale non solo per il risultato sul campo ma anche per il destino dei due allenatori, Stefano Pioli e Daniele De Rossi.Poco prima del calcio d'inizio, il CEO del Milan, Furlani, ha parlato a Sky Sport toccando diversi argomenti, a cominciare dalla sfida imminente: "Le notti europee sono un banco di prova per il Milan? Il Milan si gusta sempre molto le partite europee. C'è un grande entusiasmo e un'atmosfera magnifica, come sempre i nostri tifosi sono eccezionali. Ci aspettiamo una partita emozionante".Tra gli obiettivi per l'estate c'è un nuovo centravanti e Joshua Zirkzee è uno dei nomi più caldi in orbita rossonera. Furlani nicchia: "E' un giocatore da Milan? Zirkzee lo avete visto giocare voi, ditemi voi... (ride, ndr)".