Con la sua doppietta segnata in soli venti minuti contro la Salernitana, Joshuaha raggiunto la quota di sette gol in campionato, con l'aggiunta di due assist che portano a nove le sue partecipazioni dirette ai gol del Cagliari. Secondo quanto riportato da Opta, tra i giocatori nati dal 2000 in avanti, il centravanti olandese è attualmente il più prolifico in Serie A in termini di contributo alle reti. Nessun altro, neanche Khvichao Dusan, è riuscito a eguagliare o superare la sua influenza nelle marcature del Cagliari in questa stagione.