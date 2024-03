Joshuanon è solo nel radar del Milan tra i club fortemente interessati. L'attaccante del Bologna, per cui ilha un diritto di riacquisto fissato a 40 milioni di euro, sta attirando l'attenzione di diverse squadre sul mercato, anche in Italia, pronte a sfidare i rossoneri che hanno mostrato interesse da tempo.Secondo quanto riportato da Sky Germania, al momento il club bavarese non ha intenzione di esercitare il diritto di riacquisto e si accontenterebbe della percentuale sulla futura rivendita - un'altra clausola inserita negli accordi - che il Bologna otterrà.Zirkzee è un giocatore ambito da molti club e, come accennato, oltre al Milan, ci sono altre due squadre italiane pronte a contenderselo. Si tratta della Juventus e dell'Inter, che non vogliono essere sorprese nel caso in cui uno dei loro attaccanti attuali, rispettivamente sotto la guida di Allegri e Inzaghi, lasciasse la squadra.