Zirkzee-Juventus: le ultime

Sì, Joshuaè un obiettivo concreto per la. Che però, come è naturale che sia considerando la grande stagione che l'olandese ha vissuto al, non è la sola squadra sulle sue tracce. Come raccontato da Romeo Agresti, l'entourage dell'attaccante sta parlando anche con il, l'e il(che ha una clausola di riacquisto da 40 milioni di euro). Insomma, si stanno facendo "movimenti" con tante società.Il classe 2001 sarà sicuramente uno dei "pezzi" più pregiati del prossimo mercato estivo, ma chiunque vorrà provare ad accaparrarselo dovrà sforzarsi non poco. Se le ultime indiscrezioni, infatti, parlano di un incontro "segreto" a tinte rossonere nel fine settimana, con Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, è noto da tempo che Zirkzee è stato seguito dal vivo anche dagli emissari di. Concorrenti non da poco, in sintesi. Ma la Juventus, chissà, magari potrà anche giocarsi la carta Thiago Motta per convincerlo...